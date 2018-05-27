Мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл ЛЧ
Новости Испании. 26 мая в Киеве ФК «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Их противником в решающем матче был английский ФК «Ливерпуль».
Хотя болельщики «красной» команды были активнее фанатов «сливочных» и верили в победу «Ливерпуля», букмекеры ожидали победу «Реала». И букмекеры не прогадали.
Первый тайм прошёл напряжённо, однако без голов. Практически полчаса темп игры задавала английская команда, но затем одному из самых ярких футболистов «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху была нанесена травма. На 29 минуте Серхио Рамос травмировал египтянину плечо.
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Не прошло и пары минут, как травму получил Даниэль Карвахаль. Спортсмен повредил голеностоп и в слезах покинул поле.
После этого «сливочные» смогли выровнять игру, а к концу матча даже создали голевой момент. Криштиану Роналду ударил головой, но вратарь «красных» сделал сэйв. Затем Карим Бензема пробил в пустые ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда. Первый тайм закончился со счётом 0:0.
Во втором тайме на 50 минуте упорный француз всё-таки загнал мяч в ворота Лориса Кариуса. На 54 минуте в первый и в последний раз «красные» смогли отыграться. Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, и сенегальский футболист не упустил шанс – 1:1.
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
На 61 минуте испанскую команду вывел вперёд Гарет Бейл. После паса Марсело Виейра валлийский футболист забил мяч ударом через себя с 15 метров. «Ливерпуль» попытался вновь сравнять счёт, но упорная игра у ворот «Реала» закончилась ударом Мане в штангу.
К слову, ударом через себя может похвастаться и Роналду.
Точку в противостоянии поставили Марсело и Бейл. На 82 минуте Бейл принял пас Марсело и сделал дальний удар. К разочарованию болельщиков «Ливерпуля», многообещающий вратарь команды не удержал мяч.
Итог – 3:1 в пользу «Реала». Для испанской команды это третья победа в финале ЛЧ подряд. И 13 победа за всё время участия в Лиге чемпионов.