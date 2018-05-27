Мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл ЛЧ

Новости Испании. 26 мая в Киеве ФК «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Их противником в решающем матче был английский ФК «Ливерпуль».

Хотя болельщики «красной» команды были активнее фанатов «сливочных» и верили в победу «Ливерпуля», букмекеры ожидали победу «Реала». И букмекеры не прогадали.

Первый тайм прошёл напряжённо, однако без голов. Практически полчаса темп игры задавала английская команда, но затем одному из самых ярких футболистов «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху была нанесена травма. На 29 минуте Серхио Рамос травмировал египтянину плечо.