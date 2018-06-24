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Роскосмос выложил шутливый ролик с пасом Роналду на МКС

24 июня 2018 11:26
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Новости России. На неделе Роскосмос опубликовал забавный ролик, на котором Роналду даёт пас на МКС.  

На видео показан фрагмент из матча между сборными Португалии и Марокко. Криштиану Роналду бьёт по воротам и… мяч улетает в космос. На МКС пас принял Олег Артемьев, после чего вновь отправил мяч на Землю.  

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Преодолев огромное расстояние, мяч возвращается на стадион и попадает в голову Роналду, из-за чего футболист падает, но остаётся невредимым.  

В корпорации сообщают, что мяч, который побывал на МКС, был использован на официальной церемонии открытия ЧМ-2018.  

Мощный удар Роналду ещё раз доказывает, что футболист может играть с марсианами.  

«Здесь он уже сделал всё, что возможно» (читать далее).  

# Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду # Олег Артемьев

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