Рекордное число пенальти, автоголов и видеопомощь арбитрам. Чем запомнится ЧМ-2018

15 июля внимание миллионов болельщиков по всему миру было приковано к поединку в рамках чемпионата мира по футболу в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 20 лет главный трофей планетарного первенства вернулся к французам. За яркой игрой на стадионе «Лужники» следили более 80 тысяч человек. На трибунах присутствовало и немало почетных гостей. Это главы государств и правительств. По личному приглашению Владимира Путина финальный матч мундиаля посетил и наш Президент. Как рассказала пресс-секретарь белорусского лидера, фаворита у Александра Лукашенко не было – он болел за красивый и результативный футбол. Как бы не закончился этот финал, его результат все равно был бы громким. Хорваты впервые в истории так близко подошли к чемпионскому титулу. Французы после своей первой победы на мундиале повторения успеха ждали 10 лет.

Впрочем, и без финальных баталий рекордов и сюрпризов на турнире хватало. Мундиаль в России запомнился рекордным количеством пенальти, автоголов, первым в истории применением системы видеопомощи арбитрам. Всё это спорт, большой спорт. Но есть и другая сторона разыгранных в России медалей. Футбол, особенно такой большой футбол, это еще дипломатия и большая политика. И, кстати, деньги немалые. Что же дает на самом деле стране проведение такого турнира?

«Россия крутая, хочу здесь жить» – это твиты болельщиков, облетевшие интернет -пространство. Вроде та же страна, но совсем уже с другой репутацией. Вот, что говорят эксперты. И это всё несмотря на санкционные баталии, обострение антироссийских настроений. В общем, диалог на международной площадке обретает совсем другое звучание. Причем число лично составленных о стране мнений и оценить сложно. Более 3 миллионов человек посетили матчи в России. А гостей фестивалей болельщиков, фан-зон было еще больше – 7 миллионов. Всё это, пусть и в меньших масштабах, хорошо знакомо белорусам. Вспомните хоккейный форум 2014 года. Толпы счастливых болельщиков, комплименты за отличную организацию не утихали еще ой как долго. И, как следствие, новые турниры: Беларуси поручают провести II Европейские игры и очередной чемпионат мира по хоккею.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Международное сообщество тоже посмотрело, что у нас имеется в стране, какие у нас спортивные сооружения и как мы принимаем. То есть мы завоевали какой-то респект у иностранных федераций. Болельщики очень активно шли на чемпионаты мира и смотрели на это, как на доверие стране. Среди болельщиков в России было немало вип-персон: политики, бизнесмены, известные люди. А главное, президенты разных стран. Только финал собрал с десяток глав государств. Вот кадры неформального общения лидеров. Александр Лукашенко с президентом Хорватии радуются успеху сборной этой страны. Правда, глава Беларуси признался, что фаворита в решающем матче у него нет, а болеет прежде всего за красивый футбол. Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт

Разумеется, прилетел на финал президент Франции. И многие другие. Со многими Владимир Путин, пользуясь случаем, успел провести встречи. С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018 Навка, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей Правда, кроме собственно имиджа, духа единения, у спортивных турниров есть и прямой экономический эффект. Рассмотрим, на примере России. Только в Казани оборот сувениров вырос – задумайтесь – в 30 раз. По общепиту – в 5. В московских магазинах по картам только в первые две недели болельщики расплатились на сумму порядка 50 миллионов долларов.