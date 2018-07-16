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Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты

16 июля 2018 14:33
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Новости Беларуси. Не остались в стороне от происходящих событий на футбольном мундиале и белорусы, которые в эти дни активно болели на специальных городских площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты-1

Так, более 5000 детей посетили детскую фан-зону «Спортик» за 10 дней ее работы. Спортивный уголок расположился в живописном месте в парке Победы и предлагал развлечения для всей семьи. Особый акцент организаторы сделали на здоровье детей.

Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты-4

Например, в игровой форме им рассказали, сколько сахара содержится в разных напитках и сколько воды в сутки они должны выпивать. Практически каждый вечер маленьких любителей футбола навещали именитые тренеры, игроки и фристайлисты. Они устраивали мастер-классы, разминки и приглашали к игре.

Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты-7

Алена Дземидович, организатор детской фан-зоны «Спортик»:
У нас было очень много зон. Это уголок творчества, это целый футбольный кэмп, это панна, это игротека. Ну и, конечно, водный бар, в котором каждый ребенок мог получить нужную ему водичку «Спортик».

Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты-10

А в последний день чемпионата и работы фан-зоны все желающие могли поиграть в бампер-болл. Игроки условно разделились на две команды – Францию и Хорватию – и пытались предсказать результаты финального поединка.

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