Фан-зона в парке Победы: как болели за ЧМ самые маленькие фанаты

Новости Беларуси. Не остались в стороне от происходящих событий на футбольном мундиале и белорусы, которые в эти дни активно болели на специальных городских площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, более 5000 детей посетили детскую фан-зону «Спортик» за 10 дней ее работы. Спортивный уголок расположился в живописном месте в парке Победы и предлагал развлечения для всей семьи. Особый акцент организаторы сделали на здоровье детей.

Например, в игровой форме им рассказали, сколько сахара содержится в разных напитках и сколько воды в сутки они должны выпивать. Практически каждый вечер маленьких любителей футбола навещали именитые тренеры, игроки и фристайлисты. Они устраивали мастер-классы, разминки и приглашали к игре.

Алена Дземидович, организатор детской фан-зоны «Спортик»:

У нас было очень много зон. Это уголок творчества, это целый футбольный кэмп, это панна, это игротека. Ну и, конечно, водный бар, в котором каждый ребенок мог получить нужную ему водичку «Спортик».