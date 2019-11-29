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Марина Литвинчук и Артём Козырь о подготовке к Олимпиаде в Токио, награде от Президента РБ и семье

29 ноября 2019 10:24
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Гордость Синеокой. На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, по традиции, с цветами и с самыми теплыми пожеланиями. Что чувствуют чемпионы экстра-класса, получая награду от первого лица? Какие планы на 2020 год? И чем еще удивили мир наши гребцы?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках – Марина Литвинчук, и многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Артем Козырь.

Марина Литвинчук и Артём Козырь о подготовке к Олимпиаде в Токио, награде от Президента РБ и семье-1

Марина Литвинчук: «Благодарны нашему Президенту за то, что он уделяет такое большое внимание сейчас гребле»

Артём Козырь о награде от Президента РБ: «Когда было награждение, в груди был такой трепет»

Марина Литвинчук об Ольге Худенко: «Возобновили наш экипаж, как говорится, соскучились, наверное»

«Эта награда – рождение ребёнка, не сравнится ни с чем». Марина Литвинчук о семье

Артём Козырь об Олимпиадев в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м»

«Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю

Литвинчук о II Европейских играх: «Отдавали полностью себя, жертвовали своей семьёй. Мы не должны были опозориться»

«Если кто-то завоевал золото, то можешь его потрогать». В какие приметы верят гребцы

«У нас бесплатные секции. Это не только сидеть в лодке и грести». Марина Литвинчук рассказала, почему стоит отдать ребёнка в греблю​​​​​​​

«Брат надавил». Как Артём Козырь попал в греблю​​​​​​​

«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио​​​​​​​

# Белорусские спортсмены # Марина Литвинчук # Артем Козырь # Фотофакт

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