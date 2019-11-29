Марина Литвинчук и Артём Козырь о подготовке к Олимпиаде в Токио, награде от Президента РБ и семье

Гордость Синеокой. На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, по традиции, с цветами и с самыми теплыми пожеланиями. Что чувствуют чемпионы экстра-класса, получая награду от первого лица? Какие планы на 2020 год? И чем еще удивили мир наши гребцы?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках – Марина Литвинчук, и многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Артем Козырь.