Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Вячеславом Грецким

Вячеслав Грецкий в прошлом сезоне выступал за «Амур» из Владивостока. В составе «тигров» форвард провел 64 матча и набрал 8 очков. Напомним, в сезоне 2019/2020 годов Вячеслав уже играл за «зубров». Между тем подготовка «Динамо» к сезону продолжается. Наша дружина пополнила свои ряды классными хоккеистами. Один из них – голкипер Зак Фукале – оценил уровень своей новой команды.

Зак Фукале, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Думаю, сейчас у «Динамо» очень хорошие перспективы. Команда определенно растет. В лиге ее стали уважать гораздо больше, особенно в последние пару лет, в частности из-за яркого прошлого сезона. Здесь хорошая организация, отличные молодые игроки. Аспект развития очень важен. В Минске ему уделяют большое внимание, в чем я успел убедиться в последние пару недель. Это способствует росту и уважению. Это хороший знак. Надеюсь, я и другие опытные ребята станем частью такого роста. Приложим ради него много усилий. У нас подобралась отличная команда, поэтому с нетерпением ждем начало сезона, чтобы посмотреть, как все получится.

Первый поединок в новом сезоне хоккеисты минского «Динамо» проведут 9 сентября на выезде против московского «Спартака».