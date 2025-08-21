Это невозможно: Тиханский о готовности десяти стран Европы отправить войска в Украину

Александр Тиханский, военный эксперт:

Военные эксперты в Европе сейчас просто слушают политиков. И они говорят: вот введем войска для гарантии безопасности. Но вопрос в том, что военные эксперты оказались на втором фоне. Они все говорят: да нет возможностей ни у Британии, ни у Франции, ни у Германии. Нет возможности у них собрать хотя бы даже те же, о чем они говорят, 50 тысяч. Потом они на 30 пустились, на 20. Потом вопрос у них стоит: а кто будет обеспечивать, а как? А потом их правовая основа нахождения на территории.

В общем, они сами себя все запутали. Но политики упорно говорят: мы будем обеспечивать, будем гарантами безопасности Украины. Как они могут быть, если военные говорят: это невозможно. Им военные говорят. Вот эта ситуация в Европе, когда политик вот что-то говорит, обещает: мы будем делать так, так. Их уже зачастую я уже последние годы наблюдаю, военные останавливают: ребята, стоп! Вы зазвездились. Все, Вы вышли уже за красную линию. Это невозможно.

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