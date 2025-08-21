Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников

Около 25 тысяч участников попробуют силы в Минском полумарафоне. Такую цифру озвучили организаторы на пресс-конференции. На данный момент в заявке уже значатся представители 11 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юбилейный турнир, как и предыдущие, призван стать настоящим фестивалем бега. Маршрут будет пролегать по центральным улицам столицы. Старт и финиш – на олимпийском стадионе «Динамо». Как всегда, только соревновательной программой не ограничатся. Участников и зрителей ожидают зоны активности, фудкорты и многое другое. Дистанции по сравнению с прошлым годом не претерпят глобальных изменений.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Созданы будут все условия: и пейсмейкеры, и сопровождение, и питание на дистанциях, и поддержка на дистанциях. Все будет для того, чтобы участники стали главными героями нашего спортивного мероприятия. Три километра – это по силам любому участнику, который нерегулярно занимается, может присоединиться, прикоснуться и преодолеть дистанцию в комфортном для себя темпе. Традиционная трасса на 5, 10 километров и 21.097 не изменяется, потому что каждый участник, который раньше принимал участие, для них очень важны личные рекорды на этих трассах.
Полумарафон стал своеобразной визитной карточкой спортивной Беларуси. Сюда съезжаются любители здорового образа жизни с ближнего и дальнего зарубежья. Не будут забыты и команды. Для них организован корпоративный забег. Регистрация еще не завершена. Старт действа – 7 сентября.