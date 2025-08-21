Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников

Около 25 тысяч участников попробуют силы в Минском полумарафоне. Такую цифру озвучили организаторы на пресс-конференции. На данный момент в заявке уже значатся представители 11 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юбилейный турнир, как и предыдущие, призван стать настоящим фестивалем бега. Маршрут будет пролегать по центральным улицам столицы. Старт и финиш – на олимпийском стадионе «Динамо». Как всегда, только соревновательной программой не ограничатся. Участников и зрителей ожидают зоны активности, фудкорты и многое другое. Дистанции по сравнению с прошлым годом не претерпят глобальных изменений.