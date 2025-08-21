Тиханский об оснащении «Полонеза» ядерными боеголовками: если у тебя есть, тебя не тронут

Александр Тиханский, военный эксперт:

Дело в том, что, ставя спецзаряд на комплекс «Полонез», мы увеличиваем одновременную мощь удара. А так, естественно, мы прекрасно понимаем, что есть Су-25. Но там есть ПВО, да? Су-25 – носитель ЯО. Есть у нас «Искандер». Это 500 километров. У нас есть артиллерия крупнокалиберная, которая тоже имеет свои спецзаряды. Это всё тактическое ядерное оружие.

Вопрос опять же жестко ставится: из-за чего? Потому что все видят самый яркий пример в мире – Северная Корея. Как ее пытались нагнуть, как ее не пугали, выдержали. Ее изгоем там делали, окружали со всех сторон экономически, но ни разу не тронули. Никогда к границу не перешли. Вот это яркий пример того, что если у тебя есть, тебя не тронут. Будут бегать, кричать, но вы здесь не переступите ни на шаг, как Президент сказал: переступи, поступит удар неприемлемый. Не то что неприятный, он вообще неприемлемый. И развалится не только армия их, но и само руководство страны, а может быть и государство.

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