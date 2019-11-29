«Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю

Как родители Артёма Козыря относились к занятиям по гребле, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Когда я учился в университете, родители говорили: учись, получай образование. Потому что это старая школа. Говорили, что раз не получается в гребле, надо идти работать, вот заканчивай университет и устраивайся. Я закончил кафедру психологии, но я не послушался и где-то внутри себя я верил, что я могу и у меня получится. В конечном итоге все так и сложилось.