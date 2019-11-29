Артём Козырь о награде от Президента РБ: «Когда было награждение, в груди был такой трепет»

На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, по традиции, с цветами и с самыми теплыми пожеланиями. Что чувствовал Артем Козырь, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Это было в первый раз и Главу государства видел так близко тоже в первый раз, поэтому когда было награждение, в груди был такой трепет.