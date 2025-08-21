Тиханский рассказал, как Иран смог пробить «Железный купол» Израиля

Александр Тиханский, военный эксперт:

На сегодняшний день просто ситуация такова, что военные технологии воспроизвести практически любая страна. Здесь даже вы знаете кого вспомним? Хуситы бегают там в шлепанцах. А у них гиперзвук уже появился. То есть это вот такие вещи очень распространенные. И Иран, в общем-то, показал, что даже массовостью они могут пробивать этот так называемый «купол Давида», называют его «Железным куполом»...

Но они пробивали. А потом оказалось всё очень просто. Основа противоракетной обороны Израиля – не «Железный купол». «Железный купол» – это ближнее расстояние и среднее. А дальнее расстояние работает ЗРК Patriot. Они их разряжали попросту. А зарядка Patriot длится час. И в этот час они били по тем целям, которым хотели. Иран. Знаете, то есть тут даже тактика и те технологии американские, израильские пшик показали свой. Поэтому у этих стран много чему можно поучиться. И в том плане даже и массового производства каких-то ракет.

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