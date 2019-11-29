Артём Козырь об Олимпиаде в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м»

Какие планы у Артёма Козыря, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Пока я для себя поставил цель – попасть на Олимпийские игры, потому что с прошлыми немного не сложилось. К сожалению, мою короткую дистанцию тоже убрали, поэтому все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м. Не знаю, как это у меня получится, но, в любом случае, я очень усиленно над этим работаю.