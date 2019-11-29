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Артём Козырь об Олимпиаде в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м»

29 ноября 2019 11:41
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Какие планы у Артёма Козыря, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Пока я для себя поставил цель – попасть на Олимпийские игры, потому что с прошлыми немного не сложилось. К сожалению, мою короткую дистанцию тоже убрали, поэтому все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м. Не знаю, как это у меня получится, но, в любом случае, я очень усиленно над этим работаю.

Артём Козырь об Олимпиаде в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м» -1

# Белорусские спортсмены # Артем Козырь # Фотофакт

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