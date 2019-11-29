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Марина Литвинчук об Ольге Худенко: «Возобновили наш экипаж, как говорится, соскучились, наверное»

29 ноября 2019 11:39
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Дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко называют «золотым». Где они познакомились и когда начали тренироваться вместе, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
С Ольгой Худенко мы уже достаточно давно знакомы, я пришла в греблю намного раньше, чем она. Сидим в экипаже давно, но был у нас такой большой перерыв, и сейчас мы возобновили наш экипаж, как говорится, соскучились, наверное. Это рвение, что хочешь завоевать золотую награду олимпийскую, и старание приводят к таким результатам.

Марина Литвинчук об Ольге Худенко: «Возобновили наш экипаж, как говорится, соскучились, наверное» -1

# Белорусские спортсмены # Марина Литвинчук # Фотофакт

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