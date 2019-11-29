«Эта награда – рождение ребёнка, не сравнится ни с чем». Марина Литвинчук о семье

Марина Литвинчук рассказала о своей семье в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:

У меня есть семья, со мной ездит на сборы мой супруг и мой маленький ребенок, поэтому после длительной тренировки я уделяю время своей семье.

Как поменялась Ваша жизнь после рождения ребёнка? Повлияло ли это как-то на результаты? Как Вы восстанавливались?

Марина Литвинчук:

Эта награда – рождение ребенка, не сравнится ни с чем. Мне было очень тяжело, но я понимала, что это моя жизнь, это моя работа, и я не должна быть хуже, чем была. Я должна быть лучше, чем я была. Надо быть примером для своего ребенка и, все-таки, очень хочется олимпийского золота, поэтому нужно терпеть, закрывать глаза и работать.