Война использует эффективное: рабочий ослик, а не машина, которая подорвется на мине – Тиханский

Григорий Азаренок, СТВ:

Все эти западники начали смеяться, когда козлики появились на линии боевого соприкосновения. Козлик может принести тебе патроны, может принести медицинскую сумку и даже там бойцов эвакуировать в определенных ситуациях. А ни одна машина, самая навороченная, подъехать не может. А козлик может с медицинской сумкой подойти и всё. И пожалуйста, вот вам и козлик.

Александр Тиханский, военный эксперт:

Это все хорошо забытое старое. Война использует все самое эффективное. Это не выставка. Как вот правильно Президент говорит: покажите, что работает. Так и здесь. Вот оно работает. Пускай даже ослик, но он рабочий. Ну а мы пригоним машину там великолепную. Там всё будет со всеми установками, а она на ближайшей мине подорвется.

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