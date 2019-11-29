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«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио

29 ноября 2019 11:53
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Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
Ничего нового мы не изобретаем к Олимпийским играм в Токио. Все так, как и было, потому что самая такая большая ошибка – это что спортсмен пытается придумать что-то новенькое, обычно это приводит к травмам. Поэтому работаем, как работали, просто более трепетно. В футбол мы не играем, потому что это травмоопасно, больше внимания уделяем силе.

«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио -1

# Белорусские спортсмены # Марина Литвинчук # Фотофакт

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