«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио

Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:

Ничего нового мы не изобретаем к Олимпийским играм в Токио. Все так, как и было, потому что самая такая большая ошибка – это что спортсмен пытается придумать что-то новенькое, обычно это приводит к травмам. Поэтому работаем, как работали, просто более трепетно. В футбол мы не играем, потому что это травмоопасно, больше внимания уделяем силе.