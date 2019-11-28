Прямой эфир

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

28 ноября 2019 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске был сыгран матч в дивизионе «А» хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Юность» принимала «Гомель». Любопытно, что команды встречались днем ранее и тогда минский клуб добился крупной победы – 5:0 (подробнее здесь).

На этот раз «Юность» вновь была сильнее. Правда, итоговые цифры получились более скромными – 4:1. У минчан заброшенные шайбы на счету Цыганова, Желнеровского, Дрозда и Колготина. Благодаря этой победе «Юность» сравнялась по набранным очкам с лидером чемпионата – гродненским «Неманом».

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»-1

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»-3

Нассер Субхи, нападающий ХК «Гомель»:
Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали, играли в меньшинстве. Также концентрация: где-то кто-то не дорабатывал. Может, усталость, может, еще что-то. Вот и не получилось.

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»-6

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:
Не использовали свои моменты 100 %-ные во втором и в третьем периодах. Просто нужно было в нужный момент забить гол.

Всего 28 ноября прошли три матча в дивизионе «А». «Неман» на домашнем льду потерпел поражение от «Шахтера», а «Динамо-Молодечно» обыграло «Металлург». Сейчас в чемпионате по 61 очку в активе «Немана» и «Юности».

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»-9

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Нассер Субхи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Юность» разгромила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси
28 ноября 2019 19:35

Хоккей. «Юность» разгромила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

Чемпионат Беларуси по водному поло в Минске: как проходят соревнования и какая команда лидирует
28 ноября 2019 15:23

Чемпионат Беларуси по водному поло в Минске: как проходят соревнования и какая команда лидирует

Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»
28 ноября 2019 10:15

Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»