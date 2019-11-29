Литвинчук о II Европейских играх: «Отдавали полностью себя, жертвовали своей семьёй. Мы не должны были опозориться»

На II Европейских играх белорусская сборная взяла 14 медалей, 6 из которых золотые. Как удалось обогнать лидеров мировой гребли, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:

На Европейские игры мы готовились целенаправленно, отдавали полностью себя, жертвовали своей семьей, своими родными и близкими, потому что мы понимали, что соревнования такого масштаба в стране еще не проводились. Мы не должны были опозориться, мы должны были показать всему миру, и хватит уже занимать вторые и третьи места, уже хочется золота, хочется петь гимн на всю страну, чтобы весь мир видел и знал, где находится Беларусь, и хочется, чтобы уже наш флаг развевался и весь мир знал.