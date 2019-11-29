«Брат надавил». Как Артём Козырь попал в греблю

Как Артём Козырь попал в греблю, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Тренер пришёл в школу, мой двоюродный брат раньше чуть-чуть пошёл, и он говорит: «Пошли, Артем, на греблю». Я маме говорю: «Я на греблю». И я услышал от нее: «Что это такое? Ты никуда не пойдешь! Я не знаю, что это». Спустя пару дней брат надавил, и я думаю, что надо попробовать. А дальше плаваешь на каноэ, переворачиваешься, плюс ребята, очень весело и здорово. Играли в футбол, была баня, бассейн, тренажёрный зал и как-то затянуло.