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«Брат надавил». Как Артём Козырь попал в греблю

29 ноября 2019 11:52
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Как Артём Козырь попал в греблю, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Тренер пришёл в школу, мой двоюродный брат раньше чуть-чуть пошёл, и он говорит: «Пошли, Артем, на греблю». Я маме говорю: «Я на греблю». И я услышал от нее: «Что это такое? Ты никуда не пойдешь! Я не знаю, что это». Спустя пару дней брат надавил, и я думаю, что надо попробовать. А дальше плаваешь на каноэ, переворачиваешься, плюс ребята, очень весело и здорово. Играли в футбол, была баня, бассейн, тренажёрный зал и как-то затянуло.

«Брат надавил». Как Артём Козырь попал в греблю -1

# Белорусские спортсмены # Артем Козырь # Фотофакт

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