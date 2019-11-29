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Марина Литвинчук: «Благодарны нашему Президенту за то, что он уделяет такое большое внимание сейчас гребле»

29 ноября 2019 11:36
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На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, по традиции, с цветами и с самыми теплыми пожеланиями. Что чувствовала Марина Литвинчук, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук: «Благодарны нашему Президенту за то, что он уделяет такое большое внимание сейчас гребле»-1

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
Мы, конечно же, в первую очередь, благодарны нашему Президенту Александру Григорьевичу за то, что он уделяет такое большое внимание гребле сейчас. Это очень волнительно и почетно – получать награды из первых рук. Что чувствуем? Конечно же, волнение. В обычной жизни чувствуешь себя обычным человеком, просто сейчас немного люди больше стали узнавать.

Марина Литвинчук: «Благодарны нашему Президенту за то, что он уделяет такое большое внимание сейчас гребле»-4

 

# Белорусские спортсмены # Марина Литвинчук # Фотофакт

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