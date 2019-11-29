«У нас бесплатные секции. Это не только сидеть в лодке и грести». Марина Литвинчук рассказала, почему стоит отдать ребёнка в греблю

Почему стоит отдать ребёнка в греблю, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

У нас хорошая школа по гребле, имена наших спортсменов гремят на весь мир.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:

Да, столько чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы нет ни в одном виде спорта. Благодаря Европейским играм, которые прошли в Минске, действительно, дети гребле стали уделять больше внимания. У нас бесплатные секции, все на государственной основе, поэтому пусть приходят, занимаются греблей. Это не только сидеть в лодке и грести, мы играем и в футбол, ребята играют в хоккей, в баскетбол, катаются на лыжах.