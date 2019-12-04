«Все проблемы Минщины известны». Президент обозначил задачи, которые стоят перед новым губернатором

Новости Беларуси. Развитие экономики, решение кадровых проблем и сильная управленческая вертикаль. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед новым руководителем Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава государства лично представил Александра Турчина активу региона. А прежнего руководителя Анатолия Исаченко, которого Президент намерен направить в Совет Республики, поблагодарил за хорошую работу. Добавив, что молодому губернатору будет чему поучиться. Столичная область в последнее время лидирует по многим показателям. Больших проблем в регионе, по мнению Президента, нет. И всё же работать есть над чем. Это и повышение зарплат, и улучшение жизни на селе. Ведь не секрет, что развитию пристоличных земель в последнее время уделялось больше внимания, чем дальним районам. Впрочем, обо всём по порядку расскажет Екатерина Жилянина.

Перед новым губернатором, а сегодня Александр Турчин получил удостоверение, стоит непростая задача. Регион работает стабильно, но есть ряд вопросов, которые предстоит решить. Президент приехал на встречу с активом области, чтобы лично обозначить важность поставленных задач. Но для начала еще раз во избежание домыслов прокомментировал кадровую перестановку.

Экс-губернатор Анатолий Исаченко получит новый пост. Во-первых, продолжит курировать регион в качестве уполномоченного главы государства, во-вторых, войдет в состав Совета Республики.



Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину» Что же касается нового губернатора, то он хорошо знаком не только со спецификой Минской области, но и с ключевыми фигурами, ведь ранее уже работал в Миноблисполкоме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо посмотреть, как человек будет работать самостоятельно, насколько он способен продвигаться по этой карьерной лестнице дальше. Ошибок допускать нежелательно. Вы все руководители и знаете эти подходы. Важно, что новый губернатор – «человек от земли», знает и хозяйственную, и производственную сферы. У него есть опыт работы на региональном, в Минской области, и на высоком правительственном уровне, где, надо отдать должное, он себя зарекомендовал. На всех порученных участках проявлял себя инициативным и, главное, дисциплинированным и ответственным, чего порой не хватает отдельным руководителям. На новом посту ему не надо будет тратить время, чтобы войти в курс дела. Все проблемы Минщины известны.



Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области





Вместе с Банком развития разработают механизмы финансирования сельского предпринимательства. Александр Лукашенко вспомнил недавнее совещание в Витебске, где речь шла как раз об аграрно-промышленом комплексе. Предложение об объединении организаций в крупный холдинг еще будут не раз обсуждать, но и без этой практики можно наладить работу.

Цифровизация будет активно внедряться в жизнь белорусов. Минской области предстоит показать пример, в аграрной сфере в том числе. Но работу на земле специалисты IT не смогут роботизировать полностью. Так что работники сельского хозяйства останутся востребованными. Среди объективных причин неудовлетворительного состояния ферм и скота – недостаток квалифицированных кадров, прежде всего ветврачей. Проблема требует решения. Александр Лукашенко:

В Витебской области там у них есть рациональное зерно. Может быть, в каком-то хозяйстве, особенно ветврачей и других тонких специальностей, не хватает. Значит, надо сконцентрировать людей или в районе, или даже в области. У них там интеграционные эти структуры, наверное, и вам придется этим путем пойти, когда во главе сырьевой зоны стоит мясокомбинат, молокозавод и так далее. Мы можем на эту сырьевую зону сконцентрировать там группу специалистов, чтобы она работала. Ну без ветврача, какой же комплекс, даже самая захудалая ферма не сможет функционировать! Специалистов по искусственному осеменению скота (не хватает – прим. ред.). Очень непростая и ответственная работа. Надо подумать и над решением этой проблемы именно в таком ключе.

Качество жизни во многом определяется достатком. Он должен расти в связке с производительностью труда, особенно в отстающих районах. Для того, чтобы подтягивать такие населенные пункты, именно в них будут создавать предприятия, в том числе те, что перенесут из столицы. Говоря о базовых потребностях людей (жилье, соц.услуги, зарплаты и так далее) Президент напомнил, что местная власть должна знать о них из первых уст. Работа с обращениями граждан в стране на особом контроле. И то, что решать проблемы приходится вышестоящим органам – свидетельство того, что где-то местах недорабатывают. Впрочем, прошедшие выборы показали – в целом, действующей власти население страны доверяет. Президент высоко оценил проведенную избирательную кампанию и считает новый состав парламента – по крайней мере, не хуже предыдущего.



Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»

Александр Лукашенко:

Сформировали парламент, это наш парламент. Когда его формировали, была четко поставлена задача. Это же представительный орган, там должны быть представлены все слои населения, согласно закону...

Глубоких пенсионеров, ветеранов несколько туда избрали. Я поддерживал. А кто их интересы будет представлять? Они же думают совсем не так, как мы, и молодежь – не так, как мы, среднее поколение. И мы должны слышать, о чем они говорят и думают, ибо превратимся в застой. Люди в подавляющем большинстве нас послушались, поддержали наше предложение. И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше. Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть»

Новому губернатору предстоит реализовать уже начатые проекты. Такие, например, как экорынок. Устранить сдерживающие развитие региона факторы, но и продолжить положительную динамику. Президенту сразу внесли несколько предложений. Большой опыт работы в правительстве станет отличным подспорьем для Александра Турчина. Передовые идеи вполне могут быть опробованы в центральном регионе, чтобы потом внедряться по всей стране.