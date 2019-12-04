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Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»

04 декабря 2019 11:37
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Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди острых тем – и неблагополучные семьи, беспорядок в школах, нехватка детских садов. Кадровый голод при наличии резерва и нарушение трудовой дисциплины среди руководителей. Не выполнена пятая часть поручений, особенно в сельском хозяйстве.

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Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»-1

Новому губернатору Минской области Александру Турчину предстоит решать и проблемы в сфере обращения граждан. Две третьих обращений в высшие органы власти могли бы решиться на месте. Людей надо уважать – резюмировал глава государства.

Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас – от Президента до сидящих здесь государственных служащих.

А через полгода у нас главный экзамен. Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха – это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок.

Цена очень дорогая, уважаемые друзья. Цена вот этого мероприятия. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы – наши дети.

Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть»

Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»-7

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

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