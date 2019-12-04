Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: Если вы думаете, что мы вас списываем или посылаем на отдых, то вы заблуждаетесь

Новости Беларуси. Экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на совещании с активом Минской области, которому был представлен новый руководитель региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину» Ряд задач Президент поставил не только перед Александром Турчиным. Глава государства покритиковал за эксперементы на селе и еще раз обратил внимание на необходимость повышения зарплат, особенно малооплачиваемых профессий.

Озвучивать кадровые решения в нашей стране – это обязанность главы Администрации Президента. Но сегодня, несмотря на плотный рабочий график, в облисполком лично приехал глава государства. Во-первых, чтобы сказать «спасибо» Анатолию Исаченко, который уходит в Совет Республики; во-вторых, чтобы развеять все домыслы.