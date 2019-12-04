Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: Если вы думаете, что мы вас списываем или посылаем на отдых, то вы заблуждаетесь

Новости Беларуси. Экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на совещании с активом Минской области, которому был представлен новый руководитель региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину»
Ряд задач Президент поставил не только перед Александром Турчиным. Глава государства покритиковал за эксперементы на селе и еще раз обратил внимание на необходимость повышения зарплат, особенно малооплачиваемых профессий.
Озвучивать кадровые решения в нашей стране – это обязанность главы Администрации Президента. Но сегодня, несмотря на плотный рабочий график, в облисполком лично приехал глава государства. Во-первых, чтобы сказать «спасибо» Анатолию Исаченко, который уходит в Совет Республики; во-вторых, чтобы развеять все домыслы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал. Область хуже не стала. Но, что радует, наметилась тенденция к нормализации ситуации в самой области. Однако решение новых задач, которые стоят перед регионом, требует огромной самоотдачи, интенсивности и энергии. Есть объективная причина, по которой мы не можем сегодня грузить Анатолия Михайловича. И вы хорошо эту причину знаете. Спасибо ему, что он терпеливо и самоотверженно работал последнее время.
Я просто по-мужски, по-человечески хочу сказать: мы ему должны дать время восстановиться после всего прочего. Если вы думаете, Анатолий Михайлович, что мы вас тут списываем или посылаем куда-то на отдых, то вы заблуждаетесь.