Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть, ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей. Люди нас послушались в подавляющем своем большинстве, поддержали наше предложение. Мы избрали неплохой по составу парламент, не хуже, чем было в былые годы, может быть лучше. Так почему мы так безобразно относимся к просьбам людей?

Да, я понимаю, что есть штатные жалобщики. Они приходят: и забор им поставь, хотя трое сыновей где-то болтаются в Минске или в городе, не могут приехать – сделать, выполнить свою работу, что-то покрасить, подремонтировать. Есть такие, но их же ничтожное меньшинство. Но многие люди приходят, потому что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим.