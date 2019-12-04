Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть»

Новости Беларуси. Минская область по многим показателям – лидер. Но среди нерешенных проблем – сокращение предприятий, напряженность на рынке труда, высокая зависимость от сырьевых рынков, падение прямых иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти вопросы предстоит решать новому губернатору региона Александру Турчину. Президент обратил внимание на благоустройство деревень. Отвечать должны местные власти. Недоволен глава государства и освоением самых дорогих пристоличных территори: землю похватали, а строится не спешат.
Огромное внимание Президент обратил на развитие села и предостерег нового губернатора от экспериментов, которые хотели внедрить в Витебской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть, ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей. Люди нас послушались в подавляющем своем большинстве, поддержали наше предложение. Мы избрали неплохой по составу парламент, не хуже, чем было в былые годы, может быть лучше. Так почему мы так безобразно относимся к просьбам людей?
Да, я понимаю, что есть штатные жалобщики. Они приходят: и забор им поставь, хотя трое сыновей где-то болтаются в Минске или в городе, не могут приехать – сделать, выполнить свою работу, что-то покрасить, подремонтировать. Есть такие, но их же ничтожное меньшинство. Но многие люди приходят, потому что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим.