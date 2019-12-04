Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо формировать вот эти надстройки и прочие концерны, объединения. Надо идти от земли. Надо посмотреть на эти хозяйства. Посмотреть, может, где-то кого-то объединить – два-три хозяйства. Под что? Под производство надо объединять эти земли, не забывая о деревнях, потому что там живут люди. У нас сегодня много желающих взять землю. «Дайте, Александр Григорьевич, мне землю». Я говорю: «А людей кому отдадим?». К примеру, в том же Снове, Дзержинске, лучших наших хозяйствах и не только лучших. Они же огромную социальную нагрузку несут: Дома культуры, детские сады, школы. Какой председатель облисполкома, райисполкома доберется быстрее руководителя до этих коллективов – учителей, врачей и так далее? Никто. Это огромная социальная нагрузка, поэтому я и телепаюсь с колхозами, совхозами, по-старому говоря, потому что вы несете большую социальную нагрузку.