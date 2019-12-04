Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину»

С недавнего времени Минскую область возглавил Александр Турчин. Сегодня глава государства, несмотря на плотный рабочий график и зарубежные командировки, приехал в Минский облисполком, чтобы лично представить его коллективу. Александр Лукашенко также поблагодарил за работу экс-губернатора Анатолия Исаченко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо отметить, что за годы нашей независимости среди руководителей, которые трудились на данном посту, были очень сильные управленцы. На эту должность всегда назначались одни из лучших. Их ротация была и остается главным направлением государственной кадровой политики.

Анатолий Михайлович, я очень благодарю вас за то, что вы согласились в свое время возглавить эту махину. И то внимание, которое вы уделяли людям… Вы увидели, что этот руководитель человечный, в то же время требовательный. У него многому можно научиться и нынешнему молодому губернатору.

Дмитрий Крутой назначен первым замом премьер-министра, Александр Турчин станет губернатором Минской области