Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

Новости Беларуси. К кадровой работе Президент всегда относится очень внимательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам тщательно взвешивает подобные решения, на то же ориентирует руководителей. Это тот потенциал, который реально способен повлиять и на экономические показатели, и на дисциплину. Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным В Минском районе действительно есть сложности с комплектацией местной вертикали. Некоторые управленцы зарекомендовали себя не с лучшей стороны, а вакансии сохраняются, несмотря на приличный кадровый резерв. Президент потребовал навести порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый человек должен иметь шанс. Если даже он вчера где-то накосячил, по-простому говоря, все равно человек должен иметь шанс. Если он этим шансом не воспользовался, что ж, тогда надо его посылать на меньшую работу, на пенсию, еще куда-то. Но хочу, чтобы вы понимали: послаблений никаких не будет. Не потому, что я требую или пришел новый человек. Просто ситуация так вокруг страны складывается.

Вы многое видите сами. Сегодня в области мы имеем 47 вакансий на должности кадрового реестра облисполкома и райисполкомов. Среди них заместители председателей райисполкомов – начальники управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, руководящие работники комитетов экономики, по труду, занятости и социальной защите, структурных подразделений райисполкомов по архитектуре и строительству, образованию. На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? И зачем вам такой резерв? Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО «Вилейский райагросервис», если должность директора не занята с 2015 года? Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»