Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»
Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Среди ключевых задач – совершенствование социальной сферы. Сейчас область решает проблемы с нехваткой детских садов. В ближайшее время появится с десяток новых дошкольных учреждений. Со своей стороны государство сделает все необходимое для подростающего поколения. Но ответственность за воспитание должны нести не только система образования и социальные службы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По учреждениям, по школам и даже жилому комплексу, надо посмотреть. У нас полная неразбериха и бесхозяйственность. Когда на улице плюс – у нас к батарее не притронуться. Окна нельзя открывать – ребенок выпадет, якобы, со второго этажа. А батареи в ужасном состоянии: ни на одной трубе вентиля нет. Нет регулятора для того, чтоб отрегулировать температуру по тому, какая на улице температура, какая в школе. Разве это нормально?
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И дело не только в школах. Надо посмотреть особенно на те учреждения, которые мы содержим за счет бюджета. На предприятиях какая будет себестоимость, если вы не контролируете подобные вопросы?
Новому губернатору следует обратить особое внимание на эти вопросы, а также на состояние спортивных объектов. Что касается развития зимних видов спорта, мы договорились о том, что все базы для лыжных гонок, биатлона будут обеспечены ратраками и снегогенераторами отечественного производства.
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Наталья Ивановна, может вы без меня посмотрите, начиная от лыж, крепления, смазки (как делали в моем присутствии), до тех машин, которые должны быть – сделано это или нет, и внести жестокие предложения, кто не исполнил мои поручения. Ведь вопрос не в том, чтобы кто-то там бегал на лыжах. Если ребенок занимается зимним видом спорта, он никогда болеть не будет.
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