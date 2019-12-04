Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину» Среди ключевых задач – совершенствование социальной сферы. Сейчас область решает проблемы с нехваткой детских садов. В ближайшее время появится с десяток новых дошкольных учреждений. Со своей стороны государство сделает все необходимое для подростающего поколения. Но ответственность за воспитание должны нести не только система образования и социальные службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По учреждениям, по школам и даже жилому комплексу, надо посмотреть. У нас полная неразбериха и бесхозяйственность. Когда на улице плюс – у нас к батарее не притронуться. Окна нельзя открывать – ребенок выпадет, якобы, со второго этажа. А батареи в ужасном состоянии: ни на одной трубе вентиля нет. Нет регулятора для того, чтоб отрегулировать температуру по тому, какая на улице температура, какая в школе. Разве это нормально? Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс» И дело не только в школах. Надо посмотреть особенно на те учреждения, которые мы содержим за счет бюджета. На предприятиях какая будет себестоимость, если вы не контролируете подобные вопросы?