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Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

04 декабря 2019 20:14
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Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Среди ключевых задач совершенствование социальной сферы. Сейчас область решает проблемы с нехваткой детских садов. В ближайшее время появится с десяток новых дошкольных учреждений. Со своей стороны государство сделает все необходимое для подростающего поколения. Но ответственность за воспитание должны нести не только система образования и социальные службы. 

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По учреждениям, по школам и даже жилому комплексу, надо посмотреть. У нас полная неразбериха и бесхозяйственность. Когда на улице плюс – у нас к батарее не притронуться. Окна нельзя открывать – ребенок выпадет, якобы, со второго этажа. А батареи в ужасном состоянии: ни на одной трубе вентиля нет. Нет регулятора для того, чтоб отрегулировать температуру по тому, какая на улице температура, какая в школе. Разве это нормально?

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И дело не только в школах. Надо посмотреть особенно на те учреждения, которые мы содержим за счет бюджета. На предприятиях какая будет себестоимость, если вы не контролируете подобные вопросы?

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет» -4

Новому губернатору следует обратить особое внимание на эти вопросы, а также на состояние спортивных объектов. Что касается развития зимних видов спорта, мы договорились о том, что все базы для лыжных гонок, биатлона будут обеспечены ратраками и снегогенераторами отечественного производства.

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Наталья Ивановна, может вы без меня посмотрите, начиная от лыж, крепления, смазки (как делали в моем присутствии), до тех машин, которые должны быть – сделано это или нет, и внести жестокие предложения, кто не исполнил мои поручения. Ведь вопрос не в том, чтобы кто-то там бегал на лыжах. Если ребенок занимается зимним видом спорта, он никогда болеть не будет.   

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Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет» -7

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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