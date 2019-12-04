Александр Лукашенко: «За самовольный захват земель, самовольное строительство, беспорядок спрос будет очень жёсткий»
Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным
Динамика в области положительная. Темпы развития говорят о большом потенциале региона, причем в разных отраслях: от промышленности до сельского хозяйства. Из напряженных моментов, на которые предстоит обратить особое внимание: сокращение организаций в экономике, рынок труда (уволили больше сотрудников, чем приняли на работу), привлечение инвестиций (нужно создавать новые предприятия) и качественный состав субъектов хозяйствования.
Помимо крупных валообразующих производств, логистических и торговых услуг, есть еще группа предприятий. Их вклад в развитие региона должен расти, в том числе предпринимательство. При этом сосредотачиваться новые предприятия будут не только в так называемых «золотых землях». И вообще, использование самих земель должно быть рациональным.
Александр Лукашенко:
Когда я говорю о «золотых землях», хочу еще раз предупредить: за самовольный захват земель, самовольное строительство, беспорядок спрос будет очень жесткий. Периодически буду формировать группы и проверять, особенно Минскую область, потому что все стремятся сюда. Если не в Минск, то в Минский район. Видите, во что его превратили. Хотя я в последнее время на жесткий контроль взял все, даже до клочка земли.
Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»
С другой стороны, вы посмотрите, сколько у нас недостроенных зданий, помещений, домов. Люди просят участок земельный и долгое время не занимают его, сарайчик там какой-то поставили. А ведь договаривались, что 2-3 года – и дом должен стоять, должен быть благоустроен, а не должен быть бельмом на глазу. А внутри – ковыряйся хоть всю жизнь.
Обратите на это внимание и в связи с этим на благоустройство сельских населенных пунктов. У нас в этом плане недорабатывают руководители сельских советов.
Земли сельхозназначения – это святое. И то, что у нас возле кольцевой дороги поля, на которых мы возделываем хлеб и другие культуры, придут умные люди, да и мы пошевелимся. Там должны возделывать те культуры, которые можно прямо взять (капуста, свекла или еще что) и отвезти в хранилище в Минск. Логистика, дешево все, а мы начинаем тут застраивать, и в то же время противоречим сами себе.
Вы что хотите, как Москва – стянула со всей России трудовые ресурсы и людей, хотите иметь такую проблему? Я – нет.
Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»