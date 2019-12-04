Александр Лукашенко: «За самовольный захват земель, самовольное строительство, беспорядок спрос будет очень жёсткий»

Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным Динамика в области положительная. Темпы развития говорят о большом потенциале региона, причем в разных отраслях: от промышленности до сельского хозяйства. Из напряженных моментов, на которые предстоит обратить особое внимание: сокращение организаций в экономике, рынок труда (уволили больше сотрудников, чем приняли на работу), привлечение инвестиций (нужно создавать новые предприятия) и качественный состав субъектов хозяйствования.

Помимо крупных валообразующих производств, логистических и торговых услуг, есть еще группа предприятий. Их вклад в развитие региона должен расти, в том числе предпринимательство. При этом сосредотачиваться новые предприятия будут не только в так называемых «золотых землях». И вообще, использование самих земель должно быть рациональным.

Александр Лукашенко:

Когда я говорю о «золотых землях», хочу еще раз предупредить: за самовольный захват земель, самовольное строительство, беспорядок спрос будет очень жесткий. Периодически буду формировать группы и проверять, особенно Минскую область, потому что все стремятся сюда. Если не в Минск, то в Минский район. Видите, во что его превратили. Хотя я в последнее время на жесткий контроль взял все, даже до клочка земли. Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать» С другой стороны, вы посмотрите, сколько у нас недостроенных зданий, помещений, домов. Люди просят участок земельный и долгое время не занимают его, сарайчик там какой-то поставили. А ведь договаривались, что 2-3 года – и дом должен стоять, должен быть благоустроен, а не должен быть бельмом на глазу. А внутри – ковыряйся хоть всю жизнь.