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«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства

04 декабря 2019 20:04
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Новости Беларуси. 4 декабря Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства-1

Вместе с Банком развития разработают механизмы финансирования сельского предпринимательства. Александр Лукашенко вспомнил недавнее совещание в Витебске, где речь шла как раз об аграрно-промышленном комплексе.

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Предложение об объединении организаций в крупный холдинг еще будут не раз обсуждать, но и без этой практики можно наладить работу.

«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства-4

Александр Лукашенко:
Какой председатель облисполкома, райисполкома доберется быстрее руководителя до этих коллективов – учителей, врачей и так далее? Никто. Это огромная социальная нагрузка, поэтому я и телепаюсь с колхозами, совхозами, по-старому говоря, потому что вы несете большую социальную нагрузку. Для того, чтобы там были специалисты, с ними просто надо работать.

«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства-7

Надо работать со школой. Надо найти 3-4 человека, а у нас многие хотят получить образование. И давайте откровенно говорить: сельхозобразование – мы с ним сильно помогаем, потому что там дефицит. Подняли вот в свое время престиж педагогов, помогли с целевым направлением учиться. Сейчас по 2-2,5 человека уже конкурс в педуниверситете. Так и здесь.

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Надо начинать с малого: надо идти в школу. Вы лучше знаете, руководители сельхозпредприятий, как там учатся дети, родителей их знаете – отберите 3-4 человека, договоритесь с ними, направьте их учится в вуз или сельхозакадемию. Договоритесь, что он вернется к вам, дайте ему какую-то небольшую стипендию. С удовольствием вернется, но это вернется ваш человек.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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