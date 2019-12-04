«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства

Новости Беларуси. 4 декабря Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с Банком развития разработают механизмы финансирования сельского предпринимательства. Александр Лукашенко вспомнил недавнее совещание в Витебске, где речь шла как раз об аграрно-промышленном комплексе. Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным Предложение об объединении организаций в крупный холдинг еще будут не раз обсуждать, но и без этой практики можно наладить работу.