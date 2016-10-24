Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 23 октября: рынок медпрепаратов в Беларуси и доверие к нему

Сегодня главный вопрос нашей программы мы задаем в отношении рынка медицинских препаратов на территории Республики Беларусь. Активно развивающаяся национальная фармацевтическая промышленность существует в жестокой конкуренции за здоровье и за доверие белорусов в борьбе с иностранными производителями. Однако это доверие под вопросом. Почему так остро встает этот вопрос? На чем основываются претензии? На реальных исследованиях, на человеческом факторе, на качественном или некачественном пиаре и конкурентной борьбе?
Гости в студии:
Елена Александрова, заместитель начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь - начальник отдела фармацевтической инспекции;
Наталья Макеева, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, глава представительства иностранной фармацевтической компании в Республике Беларусь;
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;
Вадим Чупахин, председатель Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, глава представительства иностранной фармацевтической компании в Республике Беларусь;
Светлана Сеткина, заместитель заведующего клинико-фармакологической лабораторией РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;
Игорь Зеленкевич, заместитель начальника отдела аналитики Исполкома СНГ, министр здравоохранения Республики Беларусь (1997-2001 гг.)
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