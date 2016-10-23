Модернизация белорусской армии: изменения в образовании и новые критерии оценки офицеров

Новости Беларуси. Систему подготовки военных кадров в Беларуси нужно совершенствовать и привлекать больше педагогов-практиков. Такое поручение на неделе Президент дал руководству вооружённых сил. Экзамен на боевую готовность перед главой государства и главнокомандующим «держали» офицеры управления Западного оперативного командования на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко обратил внимание, что оценивать уровень подготовки офицеров нужно более детально и с учетом реалий нового времени.

Сила, мощь и полная боеготовность. На счету – самое современное вооружение, а белорусские военные не уступают по профессионализму армиям крупных государств. В условиях, когда мир штормит от новых вызовов и угроз, Беларусь – на перекрестке дорог и геополитических интересов.

Мирная позиция и оборонительный характер Военной доктрины – приоритеты. Тем не менее, порох надо держать сухим.

Молодой, но очень перспективный. К тому же грамотный военный – уже (и это на 4 курсе). О такой карьере Кирилл Маханёк мечтал с самого детства и... получилось. Пока, правда, на соревновательном уровне.

С гордостью рассказывает: в танковом биатлоне он «дошел до Москвы». В августе, на подмосковном полигоне выступал в составе нашей сборной. Немного не хватило. В копилке белорусов – 4 место.

Кстати, курсанты в составе команды были только у нас. Двое! И лишь Кирилл дошел до финала.

Кирилл Маханёк, курсант 4 курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь:

Много времени мы уделяем подготовке себя как офицера. Ты должен быть примером: в тот же люк запрыгивать, и стрелять на «отлично», и водить. Чтобы ты мог показать «Делай как я»!

Об успехах нашей страны на этих международных соревнованиях и не только на неделе рассказали Президенту. Главнокомандующий постоянно инспектирует боеготовность белорусской армии.

Совершенствовать есть что, в первую очередь – в обучении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Система существует, но что эту систему мы не встряхивали давно и не приспособили её к современной войне, это факт. У половины, наверное, тех, кто закончил у нас факультеты эти… Наверное, мы там излишне готовим людей.

И, как шутят сами военные, что все – стратеги. Нам, говорят, столько стратегов не надо.

Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами, и с преподавателями. Надо действительно брать преподавателями подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне. Надо создать группу специалистов, проанализировать все, вычистить из программ ненужное.

Сроки обучения сделать вменяемыми, чтобы люди не приходили и не отдыхали.

Посмотреть на заочную форму обучения.

Никита Соколов, курсант 1 курса общевойскового факультета УО «Военная академия Республики Беларусь»:

Каждый день чистим бляхи на утреннем осмотре, обувь чистим. Надо, чтобы внешний вид был в порядке.

К строгому военному режиму Никита уже привык. Его «университеты», а точнее – учеба в академии, начались в этом году. Но парень уже знает о «тактических ходах». Говорит, военная карьера не просто мечта, а семейная традиция.

Никита Соколов:

Отец меня тренировал. Он тренировал меня морально: рассказывал, с какими трудностями в Военной академии я могу столкнуться, объяснял, как с ними справляться. Физически меня тренировал.

Теория и практика в Академии в тесной связке.

Взять, к примеру, молодых летчиков. 220 часов налета. Эта цифра – средний мировой опыт.

Но формула качественного образования: грамотные программы плюс преподаватели, знающие свое дело.

Константин Чернецкий, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Республики Беларусь:

Необходимо посмотреть, какой профессорско-преподавательский состав преподает. Какой курсант пришел изначально – школьник – уровень подготовки. Увеличивая количество практических занятий, мы, в первую очередь, должны думать о качестве.

Все это поможет армии быть современной и мобильной. Кроме того, опираться она должна на офицерский состав. Глава государства возлагает на это особые надежды.

Александр Лукашенко:

Делайте так, чтобы можно было проверить. Я не говорю, что они вундеркинды у вас должны быть. Я понимаю, какой должен быть офицер. Опять же – сам бегал, прыгал, подтягивался, с солдатами занимался и так далее. Я знаю от жизни, какой должен быть офицер. Сделайте его таким.

А ведь еще не хватает всесторонней подготовки, добавляют уже повидавшие виды военные.

Леонид Некрасов из их числа. За плечами 38 армейских лет! Его альма-матер – танковое училище. А в судьбе далеко не один карьерный взлет.

Леонид Некрасов, председатель Брестского областного совета ОО «Белорусский союз офицеров»:

Самое главное – чтобы офицер, командир особенно, был всесторонне подготовлен. Не только «чистый» танкист, мотострелок или офицер ПВО. Офицер должен владеть ситуацией, ориентироваться и взаимодействовать со всеми видами войск.

Что нужно изменить и усовершенствовать? На неделе Президент принял участие в проверке уровня профессионально-должностной подготовки вооруженных сил.

Такой мониторинг – регулярный, проходит два раза в год. Учения, тренировки, военные игры. Плюс занятия по профподготовке.

Экзамены и учеба – на местности. Условия полевые, но в то же время комфортные. Вниманию Александра Лукашенко полноценный военный городок. Местные баня, столовая.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Тем временем, пока военные доказывают своё мастерство во время проверки уровня профессионально-должностной подготовки, постоянно совершенствуется и модернизируется техника. Взять, к примеру, вот этот вертолёт. Если старую модель можно было сравнить с советским автомобилем, то это уже – иномарка с круиз-контролем.

За последние пять лет для ВВС и войск ПВО страны закуплены и поставлены на вооружение дивизион зенитных ракетных комплексов малой дальности, звено из четырех учебно-боевых самолетов Як-130, а также четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300 из наличия вооруженных сил России.

Совсем скоро в белорусские вооруженные силы поступят модернизированные МИ-8.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Это действительно современная, новейшая боевая техника, которая в разы превосходит прежние боевые вертолёты.

Новым, высокоточным оборудованием оснащают и цеха белорусского авиаремонтного завода.

В ближайших планах – переоснащение нашей армии самыми современными видами вооружения, прежде всего – за счет российских поставок.

Кстати, две страны военно-техническое сотрудничество намерены развивать. Ставка на модернизацию и инновационный подход. На неделе межправительственная комиссия договоренность закрепила на бумаге.

Беларусь продолжит модернизацию и ремонт авиатехники, танков, зенитных ракетных комплексов.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Нас на протяжении этих 25 лет, что мы сотрудничаем, не штормит. Мы постоянно идем по восходящей.

Наши беспилотные авиационные комплексы, «Беркуты» и «Шершни», известны и в Европе, и за океаном.

Совместные проекты в направлении авиации тоже реализуются постоянно. Мощь белорусская военная техника демонстрирует на полигоне. Именно здесь и офицеры сдают экзамен на боеготовность. Такой смотр завершает насыщенный год боевой подготовки.

Всего проведено больше 100 мероприятий, как в Беларуси, так и за ее пределами.

Как говорится, порох нужно держать сухим: в мире неспокойно. При этом у Беларуси имидж миротворца. Да и новая военная доктрина носит сугубо оборонительный характер: применение военной силы – самая крайняя мера. Новый документ отличается от предыдущего более детальной оценкой угроз.

И к этим угрозам армии нужно быть готовой, чтобы с полной отдачей защищать Беларусь.

Александр Лукашенко:

Главное, чтобы не было формализма. Вот я министру говорю: «Ни в коем случае не надо скатываться, вот показать, там ещё чего-то». Я уже это пробовал сам, своими руками. Поэтому я вижу, где это показывают, не показывают. Да и госсекретать у нас подвижный сейчас со своими ребятами, военные – проверят.

Поэтому как умеем, так умеем: плохо – учимся, совершенствуемся.

Мир, стабильность и безопасность в Беларуси сегодня обеспечены. Поэтому главная задача нашей армии – во что бы то ни стало это достижение сохранить.