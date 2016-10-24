Белорусские лекарства: одинаково ли качество генериков и оригинальных препаратов?

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Светлана Сеткина, заместитель заведующего клинико-фармакологической лабораторией РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:

У нас нет двойных стандартов, в принципе, на этапе регистрации лекарственных средств.

Как в отношении требований к качеству, так и в отношении требований к подтверждению равной эффективности и безопасности. Делается это разными способами – для каждой формы отработан на очень высоком, научно доказанном уровне свой подход.

Для того, чтобы подтвердить, что генерический препарат обладает такой же эффективностью, как оригинальный препарат.

Что касается качества – тоже такая тема, которая очень много привлекает к себе внимания и разговоров. Поэтому хотелось бы сказать, что, на сегодняшний день, в стране действует государственный единый стандарт качества, государственная фармакопея, которая гармонизирована по своим требованиям с европейской фармакопеей.

Это означает, что требования к качеству у нас такие же, как и к препаратам, которые входят на европейский рынок.

Требования к качеству такие же, как выставляют у себя требования к качеству оригинальные лекарственные средства. Оно ни в чём не уступает. Вот много разговоров возникает в массах – примеси там, что-то ещё – такого обывательского плана. Там будет всё соответствовать, именно только на таком уровне. Ни один препарат, ни из одной субстанции, не будет зарегистрирован с худшим, скажем так, профилем примесей.