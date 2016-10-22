В «Белавиа» намерены расшифровать запись переговоров экипажа белорусского боинга с украинскими диспетчерами

Новости Беларуси. В «Белавиа» заявили, что намерены расшифровать запись переговоров экипажа белорусского боинга с украинскими диспетчерами. За принудительный возврат борта МИД Беларуси потребовал извинений.

В дипломатическом ведомстве нашей страны вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну за действия компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского самолета.

Вечером 21 октября авиалайнер развернули в воздухе без объяснения причин. Судно авиакомпании «Белавиа» совершало рейс Киев-Минск. Борту оставалось пятьдесят километров до белорусского воздушного пространства. Однако по требованию службы безопасности Украины лайнер отправили в киевский аэропорт «Жуляны».

В противном случае в воздух для перехвата были готовы подняться истребители.

Тем временем, по версии Службы безопасности Украины всё было в рамках закона.

Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил – самолет вернули, чтобы убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности.

Александр Ткачук, руководитель аппарата Службы безопасности Украины:

Наша служба получила информацию про иностранного гражданина, который мог представлять угрозу национальной безопасности. В момент, как нам стало об этом известно, этот человек находился на борту этого самолёта.

Мы не разглашаем дополнительную информацию об этом гражданине.

После возвращения самолета в украинскую столицу с рейса сняли гражданина Армении. Затем лайнер, на борту которого находились почти 150 человек, снова отправился по намеченному маршруту в Минск.

Кстати, задержанного отпустили, и он улетел в белорусскую столицу другим рейсом. На личной странице в соцсетях мужчина написал, что все подробности инцидента он сообщит после общения с юристами.

А вот «Белавиа» намерена требовать денежную компенсацию у Центра управления воздушным движением Украины за расходы, связанные с возвратом судна, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.