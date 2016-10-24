«В 30 странах покупают и радуются, а мы, патриоты, считаем своё неэффективным»: Шевцов о белорусских лекарствах

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Мы сейчас зашли в такую тему, когда уже наши телезрители должны быть предельно насторожены и впитывать каждое слово.

Мы их запутали генериками, субстанциями, сейчас мы запугали их каким-то страшным словом «GMP» и сейчас говорим, что часть имеет стандарт, часть не имеет. Я хочу сказать о том, что белорусские препараты поставляются в более, чем 30 стран мира. Уважаемые товарищи, вот про это мы должны говорить.

И их покупают, и радуются этим препаратам, и не задают вопросы: «Это белорусский? Значит, он неэффективный».

Только мы, белорусы-патриоты, задаём себе вопрос: «А, белорусский? Значит, неэффективный».