Лукашенко: подготовлена дорожная карта сотрудничества Беларуси и Омана

Минск и Маскат сверяют часы. Развитие двусторонних отношений этим вечером обсуждали на высшем уровне. Во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента Беларуси и Султана Омана. В центре внимания лидеров вопросы активизации двусторонних контактов с акцентом на экономику и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, «оманские инвестиции в сфере деревопереработки помогут эффективнее использовать природные богатства Беларуси». Перспективы взаимодействия также есть в области фармацевтики: заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств. По итогам переговоров подписан ряд международных документов, в том числе соглашение о взаимной отмене виз. О начале нового этапа в отношениях с Оманом репортаж Евгения Пустового.

У Омана древняя государственность. Здесь важна культура смыслов. Деловые встречи принято назначать на будние дни с понедельника до четверга и обычно с утра и до полседьмого вечера. Поэтому сразу из аэропорта кортеж Султана отправился во Дворец Независимости. В декабре 2024 года на Дворце Аль-Алам (в переводе с арабского – «Дворец знамени») был вывешен белорусский флаг. А сегодня во Дворце Независимости государственные знамена Омана. Цвета схожие. Только на знамени Омана корона. Страна является монархией. Сразу после церемонии совместного фотографирования – на переговоры в Каминный зал. Лукашенко – Султану Омана: мы сделаем все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Это прибрежное государство, несмотря на расстояние, близко нам. Их Султан Кабус – его втрое имя «арабский чудотворец» – принял Оман после британского владычества. Тогда эта страна стояла на бездорожье. Сейчас по числу дорог мировой лидер. Султан Кабус выстраивал путь независимости. 18 лет назад похожий путь сблизил лидеров. Беларуси и Омана. Нынешний Султан – двоюродный брат Кабуса. И полностью поддерживает его внешнеполитический курс. В Омане, как и в Беларуси, занимаются диверсификацией своей экономики. В Омане все переговоры проходили за закрытыми резными дверями тонкой работы. Такая тонкая дипломатия в здешней политической культуре. На языке европейского протокола это звучит как встреча в узком составе. Это самая интенсивная и закрытая часть переговоров. В Каминном зале лидеры провели более получаса. Сегодня и наши министры старались интервью не давать. Наши управленцы любят говорить по существу. Еще и года не прошло, как мы открыли эту арабскую сказку заново. Хотя в Маскате Александра Лукашенко знают как смелого лидера с четкой позицией на международных трибунах. И как Президента страны, обладающей множеством необходимых для Омана компетенций. Подробности.

Наш Президент всегда подчеркивал, что южнее Киева леса нет. Вернее, такого, как у нас. И, как часто бывает, его посыл принес пользу. В стране пропадает возобновляемый ресурс – древесина. Есть необходимость еще в одном целлюлозно-картонном комбинате. Инвестор найден. Готов вложить почти полтора миллиарда долларов. Сегодня заключен меморандум. Мощность производства – около 800 тысяч тонн продукции в год. Вот та самая активизация двусторонних контактов с упором на экономику и инвестиции, о которой всегда говорит Президент. Султанат Оман – курортная страна, вобравшая в себя культуру Ближнего Востока и Северной Африки. Бедуинских «мелодий» и африканскую синкопу. Но со своим уникальным лицом, и сейчас его никто не закрывает паранджой. Оман – это та же Саудовская Аравия, но еще не прочитанная нами. Обложка Президентом уже открыта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря совместно принятым решениям об облегчении визовых требований и запуске прямого авиасообщения с февраля 2025 года уже свыше 1700 белорусов посетили вашу прекрасную страну. Рассчитываем на встречный поток оманских гостей. Визит министра здравоохранения Омана в Беларусь показал, что есть перспективы у медицинского туризма, так же как у образовательных и культурных обменов. Имеются перспективы взаимодействия в области фармацевтики. Заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые проходят сейчас сертификацию. Белорусы едут в Оман за впечатлениями, оманцы к нам за здоровьем. Летом этого года представителям здравоохранения Омана мы продемонстрировали РНЦП онкологии. В этом уникальном центре проводят исследования нового уровня – с применением радиофармпрепаратов. Технология позволяет выявлять опухолевые клетки на ранних стадиях и определять более эффективную методику лечения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы смогли показать те научные достижения и мировые наши достижения, которые на сегодняшний день общепризнаны. И мы можем это использовать в рамках экспорта услуг, мы можем это использовать как привлечение тех же инвестиций, которые на сегодняшний день могут быть в нашу сферу. Также мы продемонстрировали нашу фармплощадку, на которой мы выпускаем лекарства для внутреннего потребления и на экспорт. Чтобы страны стали ближе, а туризм и бизнес-контакты развивались, подписано соглашение о безвизовом режиме поездок по обычным паспортам. Это даже символично. Мы безвиз – Европе, нам безвиз – самые сказочные страны. События разные, история схожа. Экзотический Оман – старейшее независимое государство Персидского залива. А летопись сложного пути к своей государственности отражена в Национальном музее Султаната Омана. Президент посетил этот музей. И было все ему понятно. Не только потому, что экскурсия на русском. У генерального секретаря музея мама из Беларуси. Александр Лукашенко сегодня вспомнил ту экскурсию.

Александр Лукашенко:

Сейчас, опираясь на лучший международный опыт, мы возводим новый Национальный музей истории Беларуси. Были бы признательны за советы самого, можно сказать, белорусского оманца – генерального секретаря Национального музея Омана. Подписаны дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом, межправительственные соглашения о международных автомобильных перевозках. Совместными усилиями мы конкретизируем геополитическое понятие нового пути «Север – Юг». Меморандум заключен даже верховными судами двух стран и традиционно для внешнеэкономических отношений Беларуси между агарными ведомствами. В общем, товарооборот, как оманская погода, должен быть только с плюсом. Александр Лукашенко:

Подготовлена полноценная дорожная карта, план нашего сотрудничества, насыщенная конкретными задачами в сферах продовольственной безопасности, промышленности, туризма, транспорта и логистики инвестиций. Стабильность взаимодействия и уверенность в достижении поставленных целей придало учреждение совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов.