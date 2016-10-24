Белорусские медпрепараты-генерики эффективнее индийских: мнение учёного

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Елена Калиниченко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Ни одна страна не имеет 100% своих препаратов, в каждой стране есть генерики. И белорусские генерики, в ряде случаев, если смотреть по их эффективности, по нормативной документации – они лучше, я бы сказала, и индийских генериков, и ряда других генериков.