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Белорусские медпрепараты-генерики эффективнее индийских: мнение учёного

24 октября 2016 16:54
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Елена Калиниченко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Ни одна страна не имеет 100% своих препаратов, в каждой стране есть генерики. И белорусские генерики, в ряде случаев, если смотреть по их эффективности, по нормативной документации – они лучше, я бы сказала, и индийских генериков, и ряда других генериков. 

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# общество # Белорусские лекарства

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