«Думают – смешал, таблеточку слепил и продал»: представитель «Белмедпрепаратов» о генериках

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

То, что мы называем стопроцентно собственным производством, на самом деле, это больше сборочный цех? Наши предприятия?

Елена Литвинова, начальник управления инновационного развития РУП «Белмедпрепараты»:

Есть совершенно разные варианты. В некоторых случаях, действительно, всё начинается от производства собственной субстанции.

Которая, кстати, по качеству абсолютно не уступает всем тем субстанциям и препаратам, которые в нашей стране зарегистрированы.

И другого быть не может. То есть, от субстанции – весь технологический цикл – и тогда мы получаем лекарства. В ряде случаев это может быть лекарство, которое получаем уже из покупных субстанций и вспомогательных веществ, есть и такие варианты. Но и это тоже – полный цикл производства. Чтобы не было каких-то иллюзий, что такое лекарство белорусское, может быть, потребители думают обывательски: что-то купил, смешал, таблеточку слепил, раствор приготовил и пустил на продажу.

На самом деле, даже разработка любого, самого простейшего генерика занимает порядка 2 лет.

Это – минимум, а то и больше. Проводятся тщательные фармацевтические, фармакологические, клинические исследования препарата. Только после этого он будет зарегистрирован в министерстве здравоохранения и, опять-таки, все препараты, которые у нас зарегистрированы, все эквивалентны. Будь то импортные оригинальные, будь то импортные привозные, будь то наши, отечественные.