«Видела рекламу, где паззлы и печень, мне этот препарат»: надо ли спорить с врачом о лекарствах?

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Обывателю то, что было сейчас сказано – не понятно ничего. Мы стоим – мы все прекрасно понимаем, только потому, что у нас есть медицинское образование. И нас этому учили: и в медицинском институте, и на этапе постдипломного образования.

И, поэтому, давайте мы уйдём от того, когда нам пациенты будут навязывать те препараты, которые надо выписывать.

Зачастую такие вещи есть. Есть врач, который считает целесообразным выписать этот препарат, либо этот препарат. И пациент не вправе, он не имеет ни морального, ни квалификационного права оспаривать назначение врача. Так, как делается во всём мире. Но у нас зачастую пациенты говорят, что: «Я видела рекламу, где паззлы собираются и печень восстанавливается сразу же, поэтому мне только этот препарат». Понимаете?

И объяснить человеку, что это – просто банальный рекламный ход для того, чтобы получить от вас деньги – зачастую невозможно.

Поэтому, уважаемые товарищи, давайте мы, всё-таки, доверять профессионалам и не задавать им такие вопросы, что: «Пожалуйста, разложите и покажите». Это есть у нас.

Я сразу хочу сказать, у нас не производится неэффективных препаратов.

Потому что, если бы выявилась неэффективность данного препарата – он бы никогда не продавался ни в нашей стране, ни где-либо.