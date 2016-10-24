Зачем лекарствам реклама и почему белорусские производители мало ею занимаются?

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Зарубежные компании тратят большие деньги на рекламу – это очень хорошо.

Зарубежные компании тратят большие средства для того, чтобы донести этот препарат до врача: у нас проводятся конференции, семинары, где рассказывается.

Вот здесь наши, белорусские производители отстают, потому что они не дают такой активной рекламы. Я не имею в виду на телевидении, нет – для наших врачей. Чтобы врач понимал. Потому что, конечно, у него складывается тоже стереотип о том, что он какой-то промежуток времени лечил этим препаратом, выработана схема, он знает, какой эффект. И поэтому, когда приходит новый препарат, пусть даже белорусский препарат или импортный, для него это будет в новинку. Поэтому здесь должны мы очень тесно сотрудничать с производителями.