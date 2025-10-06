Прямой эфир

Даниил Карпович признан лучшим новичком недели в КХЛ

06 октября 2025 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Клуб «Чикаго» произвел финальный отсев в тренировочном лагере. Расположение основной команды покинули пятнадцать хоккеистов. Это участь миновала белорусского защитника Артема Левшунова, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Игрок обороны проявил себя в межсезонных спаррингах и начнет новый розыгрыш в НХЛ. В четырех выставочных матчах воспитанник жлобинской школы хоккея набрал один результативный балл, получая в каждой встрече солидный айс-тайм. Стартовый поединок регулярного чемпионата «Чикаго»проведет 8 октября против «Флориды». 

Тем временем Континентальная хоккейная лига определила лауреатов четвертой игровой недели. Белорусский защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович стал лучшим новичком. За минувшие семь дней соотечественник провел два противостояния, набрал один балл, применил четыре силовых приема и заработал показатель полезности «плюс пять». Отметим, на это звание претендуют исполнители до 21-го года, чей суммарный опыт в КХЛ не превышает 20 игр в прошлых сезонах.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Славия» победила «Сморгонь» в заключительном поединке 24 тура ЧБ по футболу
06 октября 2025 11:31

«Славия» победила «Сморгонь» в заключительном поединке 24 тура ЧБ по футболу

Белорусские хоккеисты отметились в матчах КХЛ
06 октября 2025 11:30

Белорусские хоккеисты отметились в матчах КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» продлил победную серию в МХЛ
06 октября 2025 11:28

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» продлил победную серию в МХЛ