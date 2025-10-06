Даниил Карпович признан лучшим новичком недели в КХЛ

Клуб «Чикаго» произвел финальный отсев в тренировочном лагере. Расположение основной команды покинули пятнадцать хоккеистов. Это участь миновала белорусского защитника Артема Левшунова, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игрок обороны проявил себя в межсезонных спаррингах и начнет новый розыгрыш в НХЛ. В четырех выставочных матчах воспитанник жлобинской школы хоккея набрал один результативный балл, получая в каждой встрече солидный айс-тайм. Стартовый поединок регулярного чемпионата «Чикаго»проведет 8 октября против «Флориды».

Тем временем Континентальная хоккейная лига определила лауреатов четвертой игровой недели. Белорусский защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович стал лучшим новичком. За минувшие семь дней соотечественник провел два противостояния, набрал один балл, применил четыре силовых приема и заработал показатель полезности «плюс пять». Отметим, на это звание претендуют исполнители до 21-го года, чей суммарный опыт в КХЛ не превышает 20 игр в прошлых сезонах.