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Новости по тегу #Выставки

Выставка «Вернисаж. Браславские зори» открылась в Минске
07 октября 2026 08:51

Выставка «Вернисаж. Браславские зори» открылась в Минске

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?
04 октября 2026 16:50

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий
02 октября 2026 08:12

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты
01 октября 2026 14:23

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?
01 октября 2026 11:56

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске
01 октября 2026 05:48

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске

Экспозиция развернулась на площади в 20 тыс. кв. м! Как проходит выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?
30 сентября 2026 11:37

Экспозиция развернулась на площади в 20 тыс. кв. м! Как проходит выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске
30 сентября 2026 05:49

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске

Беларусь презентовала отраслевую продукцию на международной выставке в Алматы
21 сентября 2026 06:21

Беларусь презентовала отраслевую продукцию на международной выставке в Алматы

От строительства до ЖКХ. Масштабные специализированные выставки BUDEXPO и «Наш дом» начали работу в Минске
16 сентября 2026 18:16

От строительства до ЖКХ. Масштабные специализированные выставки BUDEXPO и «Наш дом» начали работу в Минске

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч
22 августа 2026 16:54

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч

Всемирная конференция робототехники стартовала в Пекине
21 августа 2026 07:23

Всемирная конференция робототехники стартовала в Пекине