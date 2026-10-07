Новости по тегу #Выставки

В экспозиции представлено свыше 120 работ – фотографии, картины маслом, самотканные гобелены и изделия из дерева.
Промышленные премьеры на неделе буквально взорвали новостные паблики. Выставочный комплекс в 20 тысяч квадратов. Почти три футбольных поля – и все это инновации, которые определяют наше настоящее и будущее.
По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами превысил 200 миллионов долларов. К 2030 году стороны планируют выйти на сумму в полмиллиарда.
Подписанные сегодня соглашения открывают для отечественных предприятий новые экспортные рынки в России и странах дальней дуги.
Второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» принес первые крупные контракты. В центре внимания зарубежных партнеров – белорусские ИТ-разработки и микроэлектроника.
В 2026 году масштабный форум собрал представителей более чем 40 стран и стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ.
Свои новейшие разработки, высокотехнологичное оборудование и флагманские модели техники привезли ведущие предприятия Союзного государства и стран ЕАЭС.
Отечественные предприятия представят более 160 стендов на площади 20 тысяч квадратных метров – от беспилотных самосвалов до экотранспорта.
Форум – один из крупнейших в Центральной Азии: здесь демонстрируют горное оборудование, технологии добычи и обогащения руд, решения для безопасности и цифровизации производств.
На площадке продемонстрируют современные технологии, материалы, инженерные решения, а также достижения архитектурной мысли.
Параллельно с ростом парка развивается и зарядная инфраструктура. Еще два года назад в стране было чуть больше 1 000 станций, сегодня уже 2 700.
Она продлится до 23 августа и собрала более 300 компаний из Китая и других стран.
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