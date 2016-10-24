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Новая редакция закона о занятости населения Беларуси вступает в силу 24 октября

24 октября 2016 05:54
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Новости Беларуси. Безработные будут обязаны самостоятельно искать работу, а наниматели – сообщать о вакансиях в течение пяти дней. 24 октября в Беларуси вступает в силу новая редакция закона о занятости населения. В документе также усилена ответственность за нарушение действующего законодательства.

Вдвое сокращен максимальный период нахождения на учете в качестве безработных – с 36 до 18 календарных месяцев.

Уточнены и нюансы повторной регистрации в качестве безработных. А наниматели теперь должны письменно уведомлять органы по труду, занятости и соцзащите о наличии вакансий в течение пяти дней. Ранее им давалось две недели.

К слову, впервые определено и само понятие свободного рабочего места. Таковым считается должность, не занятая работником, который бы состоял с нанимателем в трудовых отношениях на основании заключенного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Работа в Беларуси

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