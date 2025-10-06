Лукашенко: диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером равноправного, доверительного сотрудничества

Минск и Маскат сверяют часы. Развитие двусторонних отношений этим вечером обсуждали на высшем уровне. Во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента Беларуси и Султана Омана. В центре внимания лидеров вопросы активизации двусторонних контактов с акцентом на экономику и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы поддержим такой высокий уровень наших отношений, я убежден, что все проекты и контракты, которые мы подписали и еще подпишем, будут реализованы в срок. Уважаемые оманские друзья, диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером подлинного, равноправного, доверительного и взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных стран. Я уверен, наш сегодняшний личный контакт будет способствовать дальнейшим продуктивным отношениям. Мы к этому готовы. Еще раз заверяю вас, все наши договоренности с белорусской стороны будут исполняться неукоснительно и в срок. Потому что Оман для нас – крайне интересная страна. Мы ответим взаимностью.