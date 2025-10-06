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Лукашенко: диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером равноправного, доверительного сотрудничества

06 октября 2025 19:45
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Минск и Маскат сверяют часы. Развитие двусторонних отношений этим вечером обсуждали на высшем уровне. Во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента Беларуси и Султана Омана. В центре внимания лидеров вопросы активизации двусторонних контактов с акцентом на экономику и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: подготовлена дорожная карта сотрудничества Беларуси и Омана. Читайте здесь.

Лукашенко: диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером равноправного, доверительного сотрудничества-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы поддержим такой высокий уровень наших отношений, я убежден, что все проекты и контракты, которые мы подписали и еще подпишем, будут реализованы в срок. Уважаемые оманские друзья, диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером подлинного, равноправного, доверительного и взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных стран. Я уверен, наш сегодняшний личный контакт будет способствовать дальнейшим продуктивным отношениям. Мы к этому готовы. Еще раз заверяю вас, все наши договоренности с белорусской стороны будут исполняться неукоснительно и в срок. Потому что Оман для нас – крайне интересная страна. Мы ответим взаимностью.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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