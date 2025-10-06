Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин по-прежнему удерживает Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет без малого 2,5 тысячи очков. Замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф. Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович заметный прогресс, у нее плюс 16 строчек и 114-я позиция, Виктория Азаренко прибавила один пункт и теперь идет 137-й. Ирина Шиманович с потерями, она 170-я.

В мужском рейтинге лидер также не изменился. На вершине испанец Карлос Алькарас. Итальянский теннисист Янник Синнер второй, представитель Германии Александр Зверев третий. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он находится в 6-й сотне планетарного топа.