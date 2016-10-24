Есть ли в Беларуси дефицит импортных лекарств – мнение представителя Минздрава

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.
Елена Александрова, заместитель начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь – начальник отдела фармацевтической инспекции:
Я бы хотела озвучить одну цифру. Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь содержит около 5 тысяч наименований лекарственных средств в различных формах и дозировках.
И отечественных лекарственных средств в нём около 1,5 тысяч.
Скажите, пожалуйста, о каком дефиците импорта может идти речь? Я считаю, что речь должна идти о лекарственной безопасности, страна должна думать о том, как ещё больше увеличить количество наименований лекарственных средств отечественного производства
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