Качество лекарств в Беларуси государство гарантирует: глава ассоциации врачей

Новости Беларуси. Белорусские лекарства – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 23 октября.

Популяризация национальной продукции – это, реально, забота экономического характера? Забота о здоровье, забота о кошельке? Или, в общем-то, такая, скажем, коммерческая борьба?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Здесь, данным образом, мы убиваем нескольких зайцев. Во-первых, мы развиваем нашу промышленность, безусловно. И правильно, как сказали, все препараты, в том числе, и белорусские, и импортные, которые существуют на рынке Республики Беларусь, они проходят очень жёсткий контроль и поэтому то качество препаратов, которые продаются здесь, государство гарантирует.

Конечно, мы должны развивать собственное производство. Для того, чтобы, во-первых, препараты были намного дешевле, потому что мы вступаем в конкуренцию.

И те аналоги, которые уже существуют, она уже наступает, такая конкурентная борьба. И, самое главное, у нас есть своя фармпродукция, промышленность. Мы должны её развивать.