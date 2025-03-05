Сенсационное интервью Лукашенко! Собрали главные тезисы, комментарии экспертов и иностранных зрителей

Конфликт в Украине может закончиться в 2025 году. При этом Минск готов стать площадкой переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским. Ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне. Союз между Москвой и Вашингтоном возможен и важен, но США ведь могут оторвать Россию от Китая. Этими, а еще десятками других заявлений Александра Лукашенко 5 марта пестрят мировые издания, которые вот уже почти сутки цитируют резонансное интервью белорусского лидера блогеру Марио Науфалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его премьера состоялась после полуночи по минскому времени, а суть и тональность разговора тут же превратилась в богатую почву для геополитического анализа экспертов, да и просто стало пищей для размышлений людей по всему миру. О том, что это «будет очень интересно», было понятно с самого начала. Евгений Пустовой расскажет о главном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там, в Америке, меня не хватает!

Теперь Лукашенко в повестке США. Несмотря на то что все: от хозяина Белого дома до фермера из Аризоны – все они американоцентричны, интервью Президента из Беларуси за океаном вызвало информационный фурор. В New York Times такого не опубликуют.

– Отличное интервью! Спасибо, Марио! Столько откровений! – Очень интересно, Марио! Отличная работа по привлечению внимания к этим значимым фигурам. Независимо от того, согласны вы с ними или нет, мы можем принимать собственные решения без цензуры и фильтрации мнений со стороны New York Times.

– Глобалисты и поджигатели войны сделали все возможное, чтобы военная машина продолжала работать. – Потрясающая проницательность Лукашенко! Согласны вы с ним или нет, но интервью предлагает редкий взгляд на геополитику войны, дипломатию и борьбу за власть.

В эту полночь на самой модной и мировой площадке Х (бывший Twitter) опубликовано полуторачасовое интервью Первого. Новые медиа теперь в тренде не только у молодежи. Это площадка для стратегов геополитики. У пользователей есть ощущение – это территория без цензуры. Интервью Александра Лукашенко предельно откровенное. Впрочем, как всегда. Звезды сошлись. Звезда мирового блогерства тоже оказался объективным. Лукашенко: я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать! Если проще, Лукашенко своим интервью открыл Америку. Вернее, американцам глаза на происходящее. Если Трамп декларирует свою политику как борьбу с глубинным государством, то Лукашенко заручился лайками глубинного американского народа. Просмотры и комментарии из разных уголков планеты.

Этот человек спас свою страну, во-первых, от продажи, а во-вторых, от войны. Он спас от нищеты, как и в других постсоветских странах. Просто посмотрите и сравните.

Ого, это интервью с Лукашенко звучит невероятно показательно! Интересно услышать его точку зрения на такие критические события, особенно в отношении переговоров и динамики между Россией, Украиной и Западом. Особенно поразительны моменты о блокировке мирных переговоров и потенциальной ядерной конфронтации. Мне также любопытно узнать его мнение о роли Трампа в продвижении мира и последствиях позиции США и ЕС по конфликту.

Гостями крупнейшего шоу Марио Науфала на платформе Х были не только президенты и премьер-министры, но и такие известные личности, как Илон Маск или журналист Такер Карлсон. А интервью с Первым блогер с мировым бэкграундом анонсировал как с «могущественным мировым лидером». Дудчак о Лукашенко: какая разница, сколько у власти человек, если это эффективно.

Это встреча говорит о многом. Наш регион оказывает влияние на расстановку сил в мире. Украина поделила мир на два лагеря, если не противоборствующих стран, то сочувствующих. Наш Президент и его политика не позволили превратиться нам в Украину. А ведь у Зеленского тоже был шанс. Относился как к собственному сыну! Лукашенко признался, что ему жаль Зеленского.

Отеческая забота к соседям или дальновидная политика. В любом случае в мире как раз запрос на такого, как Лукашенко. Элиты недружественных стран, особенно соседних, это понимают, поэтому и старались дискредитировать. Но теперь быть анти-Россией или анти-Беларусью неприбыльно.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Такие существенные сдвиги во внешней политике США, собственно, и во внутренней, в их экономической программе – целый ряд аспектов, согласно которым мы можем говорить, что произошли эти изменения. Многие эксперты говорят, что Марио Науфал (в целом его позиция такова) выступает таким мостиком, посредником между Западом и Востоком, он выступает за урегулирование отношений между Россией и США. И сейчас, в общем-то, мы стали видеть, что определенное движение в эту сторону стало реализовываться на практике.

В Белом доме не просто поменялся хозяин – курс. И теперь самое важно: оказывается, Лукашенко уже не диктатор, а миротворец. Если были те, кто все еще думает, что проблема в другом, это интервью окончательно развеяло морок мифотворчества беглой пятой колоны. Депутат об интервью Лукашенко: Президент снова показал свою политическую грамотность и мудрость.

Ведь именно за этим Марио Науфал и приехал в Минск. Не в Варшаву, не в Вильнюс и даже не в Берлин. А в Минск. Лукашенко и Трамп – похожие по характеру политики. Обо за традиционный мир, оба за это подвергались давлению. Все это – да. Но еще: именно белорусский Президент выступает за мир, а потом за условия и поиск виноватых. Действия, а потом уже слова. Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!

А еще Лукашенко друг Путина, а Беларусь – всепогодный союзник для Китая. А кто-то там занимался мифотворчеством про региональную нерукопожатость. Взгляните на эти кадры. Белорусский лидер в мировой повестке. Мы на линии геополитической бифуркации. А прозрачность урн и квир-транспарентность оставьте для европейской периферии. А Александр Лукашенко, во-первых, умеет предвидеть ситуацию, во-вторых, аналитика и знание, в-третьих, не боится говорить правду: честность и все-таки дипломатия. Лукашенко: в ЕС найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить союз и наладить отношения.

После этого интервью позиция Минска стала ближе и понятнее в разных уголках планеты. Прозвучали ответы на самые сложные вопросы. Запретных тем не было – были самые актуальные и острые. Те, что на слуху. О бенефициарах украинского конфликта, сделке по недрам и потенциальном союзе России и США. Лукашенко: Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой, чтобы через несколько минут ее нажать.

Интервьюер Марио Науфал – бизнесмен, эксперт в области финансов, крипторынка, искусственного интеллекта. Человек-оркестр всех современных трендов. Но самое важное: он человек Илона Маска. Илон Маск – человек американского Президента. Правило трех рукопожатий в действии. Александр Лукашенко предложил сделать рукопожатие мира без посредников. Лукашенко: жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся. Этот год юбилейный – прошло 10 лет с того момента, когда в Минске договорились о мире в Донбассе. Это были лучшие договоренности. Сможем ли повторить?

Виталий Демиров:

Что касается миротворческой повестки, она ярко выражена у нашего Президента. Поэтому реакция, даже в наших медиа, Марио Науфула на это интервью с нашим главой государства была достаточно уверенной. Он сказал, что в первую очередь увидел в нашем Президенте миротворца, он готов к миру. И также увидел, что Президент прямой и конкретный.

Появились и официальные комментарии. Дмитрий Песков заявил, что возможность провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске пока никак не обсуждалась, для России это было бы лучшей переговорной локацией. Сенсационным может быть не только скандальное интервью, но и то что приносит пользу, делает шаг к миру. Пойдем ли по пути минских инициатив, зависит от действий участников процесса. Но путь уже проторенный.